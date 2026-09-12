Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
Бурята отнесе покривите на повече от 100 сгради в Горни Дъбник Плевен. Полицията ще пази от мародери съборените от урагана къщи в плевенското с. Горн...
Плевен. Със залпове от черешови топчета отбелязаха Националния празник в плевенското с. Горни Дъбник, където са се разиграли едни от най-драматичните...