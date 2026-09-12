Дойде първата гореща новина за горивата!
След отварянето на Ормузкия проток
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След отварянето на Ормузкия проток
Колко време е нужно да продължи конфликтът
Какво е положението в момента и идва ли промяна
Как ще се движат те през сезона
Какво става с цените и кои са причините
Ще атакува силно големите вериги у нас
Заради голямото напрежение в Близкия изток
Какво казаха експертите за цените пред лятото
Експерт коментира ситуацията до есента
Как може да се стигне до този сценарий
Никой не смее да предприеме нищо в момента
Нова сложна ситуация с петрола заради войната в Израел
Как продължават нагло да ни лъжат
До какви стойности ще е поскъпването
Какво казаха за родния пазар
Свързана е с тяхното качество
Какво каза Никола Стоянов за отстъпките
Какво каза Светослав Бенчев за цените
Във връзка хдържавната отстъпка
Как ще ни изненадат на колонките на бензиностанциите