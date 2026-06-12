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Де е на Странджа баир гората

Де е на Странджа баир гората

Любен Петков, журналист и писател От синия екран на телевизора ни обясняват, че нищо лошо не се случва и не се е случило на гората в Странджа. Стран...

13 февруари | 22:00
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