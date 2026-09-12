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Спират Google News за Испания

Спират Google News за Испания

Мадрид. Google спира услугата Google News в Испания заради въвеждането на нов закон за авторското право, предаде BBC. Новият закон позволява на испанс...

11 декември | 13:55
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