Русия блокира достъпа до Google News
Най-малко пет интернет доставчика са ограничили достъпа
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Най-малко пет интернет доставчика са ограничили достъпа
Редизайнът придава по-голямо значение на местните новини
Мадрид. Google спира услугата Google News в Испания заради въвеждането на нов закон за авторското право, предаде BBC. Новият закон позволява на испанс...