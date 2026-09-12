Полицай пострада в столицата
Полицай е пострадал в столицата. Тази вечер той се тръгнал да годни непълнолетен младеж, който се опитал се да избяга в столицата, съобщиха от пресцен...
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Полицай е пострадал в столицата. Тази вечер той се тръгнал да годни непълнолетен младеж, който се опитал се да избяга в столицата, съобщиха от пресцен...
Главният секретар на МВР го призова да се предаде
Враца. Полицай пострада докато гони беглец от чужбина. Французинът и приятелката му пък се жалват от насилие на фалшиви ченгета. Враца. Истински екшъ...