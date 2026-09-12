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Полицай пострада в столицата

Полицай пострада в столицата

Полицай е пострадал в столицата. Тази вечер той се тръгнал да годни непълнолетен младеж, който се опитал се да избяга в столицата, съобщиха от пресцен...

22 февруари | 19:35
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