Какво да приготвите за Голяма Задушница
Според традицията се вари жито и се меси хляб
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Според традицията се вари жито и се меси хляб
Традицията повелява гробът на покойника да бъде прелят с вино и прекаден с тамян
Православната църква отбелязва първата голяма задушница, наречена още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен в чест на мъртвите си...
На 14 февруари Православната църква отбелязва първата голяма задушница, която се нарича още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен...
Стара Загора. Само 5 новобрачни двойки ще си кажат заветното „Да" за вечна вярност на самия Св. Валентин, съобщиха от общинското дружество за сватбен...