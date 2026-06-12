Всичко за Голяма Задушница

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Голяма задушница е

Голяма задушница е

Православната църква отбелязва първата голяма задушница, наречена още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен в чест на мъртвите си...

05 март | 8:10
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Голяма задушница е

Голяма задушница е

На 14 февруари Православната църква отбелязва първата голяма задушница, която се нарича още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен...

14 февруари | 8:35
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