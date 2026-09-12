Голф турнир дава ваканция в Италия
Най-добрите 190 голфъри от България и още 16 страни се събраха в първия голф турнир Cape Kaliakra Open. Надпреварата започна днес на трите игрища по С...
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Най-добрите 190 голфъри от България и още 16 страни се събраха в първия голф турнир Cape Kaliakra Open. Надпреварата започна днес на трите игрища по С...
София. На 5-дневна екзотична ваканция на остров Гран Канария, в комбинация с наслада от любимия голф, прати Испания наш почитатели на тази елитна-ари...
Разлог. 64 голфъри участваха в третото издание на ежегодния голф турнир Grigorov Racing Team- illy Golf Cup в „Пирин Голф & Кънтри Клуб". Двукратният...
Добрич. Голфъри от над десет държави мерят сили в голф турнир.20 хил. евро е наградният фонд на стартиралия пети ежегоден турнир БлекСиРама Про-Ам, съ...