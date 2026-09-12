Канадски тим печели за първи път титлата в НБА
Торонто Раптърс взе финалната серия срещу Голдън Стейт с 4:2
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Торонто Раптърс взе финалната серия срещу Голдън Стейт с 4:2
Войните биха като гост Торонто и вече изостават само с 2:3
Шампионите от Голдън Стейт губят втори пореден мач от финалната серия
Марк Стивънс няма да може да посещава мачове 1 година
Канадците поведоха във финалната серия на НБА с 2:1
"Войните" победиха Торонто със 109:104 като гост
Паскал Сиакам вкара 32 точки за успеха на Раптърс
"Войните" спечелиха серията с Портланд с 4:0
Шампионите надвиха вкъщи Портланд в НБА
Шампионите надвиха Хюстън с 4:2
Милуоки дръпна на Бостън с 3:1
Бостън се наложи над Милуоки като гост
Филаделфия разгроми вкъщи Бруклин
Финикс надви шампионите
Шампионите сразиха като гост Индиана
Шампионите в НБА спечелиха със 115:111
Голдън Стейт смаза Лейкърс
Стеф Къри отново над всички
Леброн се контузи, тимът му с първа победа от 8 мача
Голдън Стейт надви Мемфис