Милиардерите вече се страхуват от изкуствения интелект
Шефовете на най-влиятелните банки и инвестиционни фондове предупредиха, че надпреварата за AI може да повтори съдбата на интернет балона. Залогът вече...
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Шефовете на най-влиятелните банки и инвестиционни фондове предупредиха, че надпреварата за AI може да повтори съдбата на интернет балона. Залогът вече...
"Голдман Сакс" прати послание
Ню Йорк. Една от най-големите американски инвестиционни банки Голдман Сакс забрани на служителите си да припарват до офиса в периода между петък вечер...