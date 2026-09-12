Ерата на лесните пари приключи. Goldman Sachs даде най-важната си прогноза
Новите предизвикателства - нарастват "зомби" корпорациите
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Новите предизвикателства - нарастват "зомби" корпорациите
Според компанията около 18% от работата в световен мащаб може да бъде компютъризирана
Това е прогнозата на американската банка
Санкцията на Лондон е заради скандала с фонда 1MDB
Ню Йорк. Goldman Sachs отчете изненадващо удвояване на печалбите в най-новите си тримесечни резултати, предаде Bloomberg. Компанията е направила $ 1,...