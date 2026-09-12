Споразумението за мигрантите минава през визите
Турция има право да прекрати едностранно споразумението, което дава право на Европейския съюз да връща обратно нелегалните мигранти, влезли през нейна...
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Турция има право да прекрати едностранно споразумението, което дава право на Европейския съюз да връща обратно нелегалните мигранти, влезли през нейна...
Няма вмешателство на Турция във вътрешните работи на България. Категорично искам да заявя това, каза пред бТВ посланикът на Турция Сюлейман Гьокче. К...
В резиденцията на Анкара в София всеки остава очарован: от изключителната архитектура на сградата, изискания стайлинг на интериорите и гостоприемствот...