Ченалова: Предупредиха ме, че трябва да се пазя
Отрече за подкуп и яхта, но отказа да отиде на детектор на лъжата "Гнила ябълка" или изкупителна жертва на нечии интереси е обвинената в длъжностно и...
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Отрече за подкуп и яхта, но отказа да отиде на детектор на лъжата "Гнила ябълка" или изкупителна жертва на нечии интереси е обвинената в длъжностно и...