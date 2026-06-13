Обезопасяват щъркелови гнезда
ЧЕЗ Разпределение България ще обезопасява щъркелови гнезда. В периода октомври 2015 г. - февруари 2016 г. компанията планира да постави 100 платформи...
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ЧЕЗ Разпределение България ще обезопасява щъркелови гнезда. В периода октомври 2015 г. - февруари 2016 г. компанията планира да постави 100 платформи...
Компанията изолира опасни за птиците стълбове и проводници чрез монтиране на платформи ЧЕЗ Разпределение България продължава инициативата си за изоли...
Приключи преброяването на белите щъркели в 10 общини на областите Русе, Силистра и Разград, където гнездят птици от защитения вид. Екипи на РИОСВ Рус...
Пеликаните в Сребърна започнаха да строят гнезда. 55 двойки от защитения вид се готвят да отглеждат малките си тази година в езерото на екорезервата...