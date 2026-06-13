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ЧЕЗ обезопасява 100 гнезда

ЧЕЗ обезопасява 100 гнезда

Компанията изолира опасни за птиците стълбове и проводници чрез монтиране на платформи ЧЕЗ Разпределение България продължава инициативата си за изоли...

11 октомври | 10:15
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