Голямо премеждие за Славена Вътова. Феновете в шок
Падна от скала
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Падна от скала
Ето какво намериха водолазите
Звукът е бил засечен в 30-минутни интервали
Гмуркането е една от големите страсти на Любен Дилов-син
Американец прекарал 27 минути под вода
Лидерът на Атака показва умения в гмуркането и риболова с харпун
Нови атракции вдигат адреналина на гостите по родното Черноморие Двама корабокрушенци попаднали на самотен остров. Единият носел чувал злато, а други...
Водолази ще отпразнуват Великден на дъното на морето край Приморско. Те ще се гмурнат точно в 10 часа на 12 април, запасени предварително с великденск...
Поп изпълнителката Лейди Гага и годеникът й Тейлър Кини се гмурнаха в ледените води на езерото Мичиган в Чикаго с благотворителна цел, пише "Дейли Мей...
Любо Киров изживя една от мечтите. Ексвокалът на "Те" видя дъното на Атлантическия океан в едно съвсем реалистично пътешествие с истинска подводница....
Хасково. Третокласници от Хасково стиснаха зъби и се престрашиха да скочат във водата на градския открит байсен при 18 градуса навън. Ентусиазмът им п...