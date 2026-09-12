Хил Мортен Йонсен: Амбицията ни е интернет за всеки
Политическата нестабилност тук не ни тревожи, ще свърши, оптимист е шефът на Telenor за Европа Хил Мортен Йонсен
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Политическата нестабилност тук не ни тревожи, ще свърши, оптимист е шефът на Telenor за Европа Хил Мортен Йонсен
"Глобул" праща отбор на световното първенство по футбол за бездомни от 19 до 26 октомври в Чили. За трета поредна година "Отборът на надеждата" ще пре...
Повече SMS-и и мобилен интернет дава новият промоционален пакет на GLOBUL. От 1 септември потребителите на предплатените услуги на GLOBUL могат да се...
Глобул обучи над 30 студенти през юли и август, съобщиха от компанията. Мобилният оператор изпрати участниците в тазгодишната си стажантска програма с...
София. Бивш изпълнителен директор на "Глобул" ще застане от 1 октомври начело на "Мобилтел" в Българя. Новината съобщи собственикът на мобилния операт...
София. Мобилният оператор "Глобул" потвърди приключването на четиригодишното спонсорство за футболния клуб ЦСКА. "Глобул" няма да поднови споразумени...
София. Мобилният оператор Глобул ще има нов главен изпълнителен директор в лицето на Стайн-Ерик Велан, съобщиха от "Теленор". Както е известно, норвеж...
Бързи кредити вече се предлагат и в офисите на Глобул и Германос, съобщиха от телекома. Партньор в това начинание на мобилния оператор е Cash Credit,...
Новият собственик на Глобул и бъдещият 4-ти GSM оператор засилват конкуренцията
Сделката е на стойност 717 млн. евро
Истанбул. Турският мобилен оператор Тюрк Телеком отправи оферта за закупуване на телекома Глобул. Това стана ясно от информация на агенция "Ройтерс",...
"Тюрксел" и "Тюрк Телеком" са предложили оферти за телекома