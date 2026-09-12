Всичко за Глобул

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Глобул обучи над 30 студенти

Глобул обучи над 30 студенти

Глобул обучи над 30 студенти през юли и август, съобщиха от компанията. Мобилният оператор изпрати участниците в тазгодишната си стажантска програма с...

01 септември | 19:45
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Глобул с нов шеф

Глобул с нов шеф

София. Мобилният оператор Глобул ще има нов главен изпълнителен директор в лицето на Стайн-Ерик Велан, съобщиха от "Теленор". Както е известно, норвеж...

05 юли | 19:43
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