Новата глобална опасност - противопехотните мини
Неотложните съвместни действия в глобален мащаб са жизненоважни
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Неотложните съвместни действия в глобален мащаб са жизненоважни
Досега са регистрирани над 16 хиляди случая на заразени в 75 държави
От Световната здравна организация (СЗО) обявиха вирусът Зика за глобална опасност за общественото здраве. Причината е бързото му разпространение в Лат...