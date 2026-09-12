Прокуратурата протестира за Главестия
Окръжната прокуратура във Враца е протестирала оправдателната присъда на обвинения за лихварство Ангел Попов – Главестия. Мотивите на държавното обвин...
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Окръжната прокуратура във Враца е протестирала оправдателната присъда на обвинения за лихварство Ангел Попов – Главестия. Мотивите на държавното обвин...
Врачанският Окръжен съд оправда Ангел Попов по делото за лихварство. Известният с прякора си Главестия бе признат за невинен от магистратите тъй като...
Чалга певицата Софи Маринова е свидетел по делото на лихваря Ангел Попов - Главестия. Оказва се, че ромската перла била редовно призована, но не се яв...
Нина Македонска и Боил Комаревски-Биби от групата за рекет и лихварство на Ангел Попов-Главестия излизат от ареста срещу парична гаранция от по 10 000...
София. Специализираната прокуратура, поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Върбан Димитров, Димитър Дим...