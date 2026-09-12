Изслушват кандидатите за главен съдебен инспектор
Кандидатите за нов главен съдебен инспектор ще бъдат изслушвани от правната комисия на Народното събрание днес в зала "Запад". Две са кандидатурите з...
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Кандидатите за нов главен съдебен инспектор ще бъдат изслушвани от правната комисия на Народното събрание днес в зала "Запад". Две са кандидатурите з...
София. На редовното си заседание депутатите ще изработят правила за изслушване на кандидатите за главен инспектор към Висшия съдебен съвет. Неправител...
София. 2 кандидатури за поста главен съдебен инспектор ще внесе БСП, обявиха червените депутати вчера. И двете имена са предложения на Съюза на съдиит...
Шефът на Апелативния съд във Варна не одобрява идеята за номинации от страна на магистратската общност
София. Наказателният съдия от Софийския градски съд Вера Чочкова и ръководителят на Хасковския административен съд Теодора Точкова са номинирани от Съ...
София. Всички предложени съдии за главен инспектор са отказали да се кандидатират, съобщиха от Съюза на съдиите. Нито един от предложените професионал...