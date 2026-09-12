25 май - необичаен празник! Носете бяло, но не пристъпвайте 5 забрани
Не пипайте остри предмети
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Не пипайте остри предмети
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