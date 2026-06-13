Министър Бачев представи уникален гладиаторски шлем, спасен от трафик
Изказа признателност и към всички институции, благодарение на чиито усилия уникалните археологически ценности се завърнаха в България
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Изказа признателност и към всички институции, благодарение на чиито усилия уникалните археологически ценности се завърнаха в България