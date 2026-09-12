Революция на гишето! Отпада ваденето на най-често исканите документи
Най-после достъпът до тях ще става по служебен път
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Най-после достъпът до тях ще става по служебен път
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