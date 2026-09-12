Неофит даде орден на Гиньо Ганев
"В ръката на Господа е властта над земята и потребния човек. Той навреме ще се въздигне върху нея". С тези думи Негово Светейшество Патриарх Неофит се...
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"В ръката на Господа е властта над земята и потребния човек. Той навреме ще се въздигне върху нея". С тези думи Негово Светейшество Патриарх Неофит се...
Кимон Георгиев не говореше за себе си, но събираше всичко, свързано с неговото време". С тези думи Гиньо Ганев подари на Държавна агенция "Архиви" при...
Трите "р" ще спасят България, твърди Гиньо Ганев София. Тревога от насажданата с години омраза и разделение в обществото, отхвърляне на противопоста...
Искам да предложа на хората кауза: разум, реализъм, разбирателство и толерантност, казва Гиньо Ганев