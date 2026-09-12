След изтеклите записи: Арестуваха гинеколога и съпругата му
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета
Следете всички новини, анализи и коментари за Гинеколог. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета
Клиниката с най-ниска успеваемост в България организира лекторски курсове за асистирана репродукция
Прави инвитро процедури без квалифициран персонал, твърдят потърпевши жени
бТВ готви големи изненади с новия сезон на шоуто
25-30% от родилите жени имат в момент от живота си някаква форма на инконтиненция
Почти 20% от работното време ми отива в това да кача информацията в интернет, казват лекари
В България има и специалисти, и оборудване за маточна трансплантация
Нарушавали му тишината и ритали контейнер за смет Мъж е стрелял с пушка по малолетни деца в района на Математическата гимназия в Шумен, като веднага...
Щастието не е в парите, а е до нас, казва д-р Хасан Ефраимов Гинеколог написа роман без имена, а с прякори. За любовта и парите в годините на прехода...
От 3 г. прилагаме и медикаментозно лечение, обяснява д-р Мадлен Китанова
Преди години родила здраво дете, няма пречка да забременее пак