Майсторски клас за ученици и учители в Гоце Делчев
30 ученици от Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев" - Гоце Делчев заедно с доброволци от „Хюндай" - България ще се съберат на 20 април в...
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30 ученици от Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев" - Гоце Делчев заедно с доброволци от „Хюндай" - България ще се съберат на 20 април в...