Гешев отмени среща с Нинова за Перник
Поради публично заявеното намерение да бъде проведен брифинг в гр. Перник от председателя на ПГ „БСП за България“ г-жа Нинова, с основна тема – срещат...
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Поради публично заявеното намерение да бъде проведен брифинг в гр. Перник от председателя на ПГ „БСП за България“ г-жа Нинова, с основна тема – срещат...