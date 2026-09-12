Германски депутат разпиля българите
За така наречената „имиграция към социалните системи“,
Следете всички новини, анализи и коментари за Германски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За така наречената „имиграция към социалните системи“,
Какво предстои да стане
По отношение на войната в Украйна
Германски анализатор с размазваща оценка за сръбския президент
На 20-22 юни 2021 г. на опознавателен тур пристигнат представители на над 100 туристически бюра от цяла Германия
100 военни от Хасковското поделение 52740 ще минат обучение в Германия. Ротата от поделението на Кенана заминава за западната държава идния месец, съо...
Правнукът на Бисмарк черпи енергия от прегръдки с дърветата