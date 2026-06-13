Страшна драма в Италия! Две германки загинаха на място
Шестима други са ранени при жестокия инцидент
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Шестима други са ранени при жестокия инцидент
Женският отбор на Марица (Пловдив) ще се изправи срещу германския Шверинер (Шверин) в осминафиналите на втория по сила европейски клубен турнир – за К...
Над 70 жени досега са заминали от Германия за Сирия и Ирак, за да се присъединят към екстремистките групировки, воюващи там. Това съобщи ТАСС, като ци...