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Над 70 германки се бият за ИД

Над 70 германки се бият за ИД

Над 70 жени досега са заминали от Германия за Сирия и Ирак, за да се присъединят към екстремистките групировки, воюващи там. Това съобщи ТАСС, като ци...

30 март | 21:10
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