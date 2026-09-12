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"Ъпсурт" в Пазарджик

"Ъпсурт" в Пазарджик

"Ъпсурт" и Гери-Никол се присъединяват към компанията на рап дуото Павел и Венци Венц, група "Остава" и бийтбоксъра Скилър, които ще участват в Плюс...

24 август | 20:20
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