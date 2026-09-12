Всичко за Гербер

Следете всички новини, анализи и коментари за Гербер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Моят град
Гербер писа 5,50 на Бойко

Гербер писа 5,50 на Бойко

Шефът на депутатите от ГЕРБ Красимир Велчев оцени работата на премиера Бойко Борисов 232 дни преди изборите с отличен 5.50. Това стана в ефира на ради...

24 ноември | 18:56
0 коментара
15430