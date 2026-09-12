Росен Плевнелиев надуши интригата, кой ще е новият премиер
Отдавна говорим за това и беше крайно време да се осъществи, каза експрезидентът
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Отдавна говорим за това и беше крайно време да се осъществи, каза експрезидентът
Александър Сано подкрепи любимата си учителка
Русе. „Публичните финанси на държавата трябва да се управляват отговорно, прозрачно и в обществен интерес, при строга дисциплина и отчетност. Финансов...