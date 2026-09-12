Всичко за Герасим Георгиев-Геро

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Нова награда за Геро

Нова награда за Геро

София. Герасим Георгиев-Геро получи още една награда за своя Бай Ганьо в "Господин Балкански" на Младежкия театър. Господарят на ефира вече се кичи и...

18 май | 20:20
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