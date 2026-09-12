Евродепутат посочи голямата грешка на Теодора Георгиева
С нови разкрития срещу европрокурорката
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С нови разкрития срещу европрокурорката
Не са я уведомили
Шефът на МВФ ще участва в онлайн конференция в Милано
Вие изоставихте един милион и петстотин хиляди щатски долара в ОБЕДИНЕНА БАНКА ЗА АФРИКА, пише в измамното съобщение
Препоръката ни е да се поддържат фирмите и домакинствата, за да избегнем катастрофално свиване на икономиката
Климатичните промени са сериозна заплаха за глобалния икономически растеж, каза тя
Наградиха призьорите в пещерата "Проходна"
Българка доби голяма популярност по целия свят, след като публикува видео в интернет, на което изпълнява популярен танц от песен на Бионсе. Забележите...
Плевен. Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева посети реновираното държавно спортно училище град в Плевен. Извършените строително-мо...
Титла в Сочи е равна на чудо, обяви министър Георгиева
Проф. д.ф.н. Мариана Георгиева представи официално своя екип