Всичко за Георги Търновалийски

Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Търновалийски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Моят град Любопитно
Търновалийски: Община Пловдив няма административен капацитет да реализира Големия воден проект

Търновалийски: Община Пловдив няма административен капацитет да реализира Големия воден проект

Пловдив. "Управлението на Пловдив няма административен капацитет да реализира Големия воден проект", заяви пловдивският народен представител Георги Тъ...

19 януари | 14:20
0 коментара
4450
Вечният чиновник

Вечният чиновник

Георги Търновалийски ще следи хазарта и ревизорите във финансовото министерство Поредният пловдивчанин влезе тази седмица в изпълнителната власт. Наз...

26 юни | 21:20
0 коментара
15451