Търновалийски към пловдивчани: Няма да ви предадем, на БСП й пука за хората

„Днес се изправяме пред вас. Тук е моето семейство, тук са приятелите ми и те знаят, че никога няма да отстъпим от принципите и обещанията си. Никога...