ВИП трансфер! Знаково лице на БСП отиде при Янев
Бивш червен депутат е лица на Български възход
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Бивш червен депутат е лица на Български възход
„Президентската двойка ще бъде известна за националния ни събор на Бузлуджа". Това съобщи Георги Търновалийски, член на ИБ на ОблС на БСП - Пловдив и...
Пловдив. "Управлението на Пловдив няма административен капацитет да реализира Големия воден проект", заяви пловдивският народен представител Георги Тъ...
Пловдив. Денят на будителите в българския празничен календар доказва, че нашият народ цени миналото си и се стреми към духовно израстване. Това сподел...
Пловдив. "Гласувам за по-добър и достоен живот – за всеки от нас, за семействата ни, за приятелите ни – в справедлива социална държава", каза кандидат...
Пловдив. Минимум по 200 лева месечно ще плашат българските домакинства при 10-процентното увеличение на цена на тока. За 80 на сто от тях това е непос...
Пловдив. Турнирът по стрийтбол да се превърне в традиционен, можем да го провеждаме всяка година, на 6 септември – Деня на Съединението и на Пловдив,...
Пловдив. Носещата символа „розова панделка" инициатива, която водачът на листата „БСП лява България" – Пловдив град, с № 22 в интегралната бюлетина Г...
Пловдив. Датата 23 септември 1923 г. е с безспорно историческо и силно емоционално значение. Затова опитите да бъде изтрита от паметта на хората и от...
Пловдив. Голямата болка на наши членове и симпатизанти е партньорството ни с ДПС в две управления. Те считат, че нашата партия незаслужено понася нега...
Пловдив. Тук се чувствам сред свои и първият учебен ден е и мой празник заедно с всички, свързани с Националната търговска гимназия – не крие вълнение...
Пловдив. "В цяла Европа и по света младите хора са леви, а те са перспективата и общественият двигател". Това каза председателят на БСП Михаил Миков п...
Георги Търновалийски е водач на листата на "БСП лява България" в Пловдив-град. Бил е заместник-министър на финансите и заместник-директор на НАП в каб...
„Днес се изправяме пред вас. Тук е моето семейство, тук са приятелите ми и те знаят, че никога няма да отстъпим от принципите и обещанията си. Никога...
Новият зам. финансов министър Георги Търновалийски не се разделя с икона на Богородица Поредният пловдивчанин влезе в изпълнителната власт. Назначени...
Георги Търновалийски ще следи хазарта и ревизорите във финансовото министерство Поредният пловдивчанин влезе тази седмица в изпълнителната власт. Наз...
София. Георги Търновалийски е новият заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, съобщиха от НАП. Той е назначен в сряда. Т...