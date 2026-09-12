Оправдаха кмета на Ямбол Славов по делото "Диана Комерс"
Прокуратурата готви протест пред ВКС Кметът на Ямбол Георги Славов бе оправдан по делото "Диана Комерс" след исторически процес, продължил повече от...
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Прокуратурата готви протест пред ВКС Кметът на Ямбол Георги Славов бе оправдан по делото "Диана Комерс" след исторически процес, продължил повече от...
Ямбол. Апелативен съд Бургас потвърди присъдата на окръжен съд Ямбол от декември миналата година, с която кметът на Ямбол Георги Славов е оправдан по...
Ямбол. Върховният административен съд излезе с окончателно решение в полза на община Ямбол и проекта за регионално депо за неопасни отпадъци. С произ...
Ямбол. Ямболският окръжен съд оправда кмета на общината Георги Славов, който според прокуратурата е нанесъл щета на общинския бюджет в особено големи...
Ямбол. Не Нео от "Матрицата", а Жоро от Ямбол. Това са коментарите на жълтите павета, след като в нета хит стана клип с кмета на града Георги Славов....
Ямбол. Кметът на община Ямбол Георги Славов поздрави ямболските военнослужещи по повод 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия. Това...