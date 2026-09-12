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Оправдаха кмета на Ямбол

Оправдаха кмета на Ямбол

Ямбол. Ямболският окръжен съд оправда кмета на общината Георги Славов, който според прокуратурата е нанесъл щета на общинския бюджет в особено големи...

12 декември | 14:01
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