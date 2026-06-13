Ресторантьори срещу назначаването на Щерев
"Силно възразяваме срещу определението, че това е „предложение на бранша“!
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"Силно възразяваме срещу определението, че това е „предложение на бранша“!
Целта е сънародниците ни да изберат България за ваканцията си.
Хотелите бяха пълни 50 дни, а сезонът трябва да е поне 110 Общината във Варна прави фондове, за да води туристи целогодишно, казва Георги Щерев Геор...
Сметките за повече туристи са спрямо лошото минало лято - Голяма грешка ще е да се сменят едни концесионери с други- Работи се по повърхността, вмест...
По-евтини чартъри и визи до два дни за руснаците, за да ги върнем В Турция държавата изгражда за своя сметка инфраструктурата в курортите Според тур...