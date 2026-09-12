Свещеник черпи с керацуда боговете на виното
Боговете на виното ще слязат в село Илинденци тази събота, за да зарежат лозовите масиви и да коронясат царя на лозята. Те няма да пропуснат да дегуст...
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Сарадинов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Боговете на виното ще слязат в село Илинденци тази събота, за да зарежат лозовите масиви и да коронясат царя на лозята. Те няма да пропуснат да дегуст...
Бог на нас, а ние на вас. Това казва на миряните, които черпи с хубаво и руйно вино, отец Георги Сарадинов от село Илинденци. Тази година божият служи...
Благоевград. Свещеник е най-добрият винар в село Илинденци. Отец Георги Сарадинов обаче не пази тайната на качествения червен еликсир само за себе си....