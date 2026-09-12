Четворният убиец от Нови Искър отива в болница
Георги Ранов страда от туберкулоза, епилепсия, а явно има психологически проблеми, стана ясно в съдебната зала...
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Георги Ранов страда от туберкулоза, епилепсия, а явно има психологически проблеми, стана ясно в съдебната зала...
Не мисля да усвоявам рутината на администратор, казва губернаторътГеорги Ранов тренирал самбо, нелепа контузия го отказала от футбола Нямам рутината...
Стара Загора. „За мен е удоволствие, че едно от първите събития, които посещавам като областен управител, е именно днес, когато даваме началото на нещ...
Стара Загора. Новият старозагорски губернатор Георги Ранов е запален фен на бойното самбо. „Като ученик тренирах при покойния Недьо Ранчев, но за съжа...