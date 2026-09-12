Отиде си знаков председател на Сметната палата
Доцент д-р Георги Николов дълги години бе и народен представител
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Доцент д-р Георги Николов дълги години бе и народен представител
Трето ново попълнение през летния трансферен прозорец
Нямаме време да се делим на леви и на десни, казва доц.Георги Николов
Топ готвачът Георги Николов лично приготвял ястията за тв водещия
Пролетта е идеалното време за трансформации, създаване на нов имидж и изживяване на емоции
Георги Николов влезе в "Теория на всичко", след като през годините снима с Брус Уилис, Джъд Лоу и Антъни Хопкинс В нашумелия филм за живота на Стивън...
Уникалният катерач преодолявал гладки като стъкло канари по гуменки и без въжета.
Георги има над 50 медала, занимава се със спорта от 6-годишен