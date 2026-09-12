Георги Миланов с емоционални думи за Любо Пенев
Легендарният нападател в момента се намира в германска клиника, където се провежда лечението му
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Легендарният нападател в момента се намира в германска клиника, където се провежда лечението му
Отборът не има мач утре вечер срещу Беларус
Българският национал реализира за 1:1 от дузпа
Българинът с нов силен мач за МОЛ Види в историческо събитие
Родният национал Георги Миланов бе изнесен на носилка само 19 минути след началото на мача между неговия "Грасхопър" и "Вадуц" от швейцарското първенс...
Националът Георги Миланов премина под наем в швейцарския Грасхопър. Халфът ще бъде преотстъпен в тима от Цюрих от ЦСКА (Москва) до края на сезона. Нов...
Българският национал Георги Миланов блестя за ЦСКА М при победата с 2:0 над "Уфа". Родният халф влезе като резерва в самото начало на втората част и с...
ЦСКА Москва с Георги Миланов в състава си продължава да мачка в руското първенство. Възпитаниците на Леонид Слуцкий надделяха над "Урал" с 3:2, а родн...
"Манчестър Юнайтед" победи "Волфсбург" с 2:1. Двубоят се игра на стадион „Олд Трафорд" и бе от втори кръг в груповата фаза на Шампионска лига (ШЛ). Д...
ЦСКА (Москва) оцени живота на българския национал Георги Миланов на 460 хиляди евро. Това е размерът на застраховката при злополука с родния халф, раз...
Страхотно разочарование изживяха Георги Миланов и ЦСКА М. "Армейците" се издъниха накрая за 1:1 у дома срещу "Краснодар". Българинът игра 77 минути и...
Доказахме, че сме семейство, радва се олигарх Светът на футбола отдавна е комерсиален, но все още се случват чудеса с обратен знак. За това свидетелс...
Половинката на българския национал Георги Миланов - Мария, си намери работа като маникюристка в Москва, твърди "Блиц". Халфът на ЦСКА М изкарва достат...
Фенове на Миланов набиха журналист преди мачът за Купата на Русия между ЦСКА М и "Торпедо" М (2:0). Репортерът от интернет изданието "Чемпионат" Иван...
Един наръган с нож след "Рома" - ЦСКА УЕФА съвсем скоро може да вкара технологията с видеоповторенията и в Шампионската лига. Причина за това е бълга...
Лучано Спалети издава Жоро и ЦСКА на "вълците" Халфът на ЦСКА М Георги Миланов заяви, че той и отборът му е готов за първия мач от групите на Шампион...
Георги Миланов сложи шестица на "Ростов" в първенството на Русия. ЦСКА М, за който Жоро отново бе титуляр, разби гостуващите донски казаци с 6:0. Род...
Играчът на ЦСКА М Георги Миланов разкри пред руското издание "Известия", че се е озовал в клуба след консултация с Христо Стоичков. "Преди да приема...
Националът ни подаде за гол пред Фабио Каопело След шампионската титла на Русия Георги Миланов спелели и Суперкупата на страната. Трофеят, тежащ 13 к...
Българският национал Георги Миланов бутна гол за ЦСКА (Москва), който победи ОФК Београд с 4:0 в контрола. Халфът от гара Левски бе на терена през це...