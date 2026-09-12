Всичко за Георги Миланов

Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Миланов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
"Юнайтед" с първи успех в ШЛ

"Юнайтед" с първи успех в ШЛ

"Манчестър Юнайтед" победи "Волфсбург" с 2:1. Двубоят се игра на стадион „Олд Трафорд" и бе от втори кръг в груповата фаза на Шампионска лига (ШЛ). Д...

01 октомври | 7:37
0 коментара
5591
Ястребово око заради Миланов

Ястребово око заради Миланов

Един наръган с нож след "Рома" - ЦСКА УЕФА съвсем скоро може да вкара технологията с видеоповторенията и в Шампионската лига. Причина за това е бълга...

18 септември | 20:10
0 коментара
6779