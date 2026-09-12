Кмет закова вицепремиер в лъжа. Истината за Сандов, Петков и Корал
Георги Лапчев срази с критика премиера Кирил Петков
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Георги Лапчев срази с критика премиера Кирил Петков
„Парламентарната група на ГЕРБ стои твърдо зад двамата кандидати Георги Лапчев за Царево и Станислав Димтров за Ахтопол и кандидатите за общински съве...
Вече се къпах на Лозенец. И не заради показността, а заради това, че е безопасно. Това заяви пред бТВ кметът на Царево инж. Георги Лапчев. И изтъкна,...
Бургас. Протестно писмо във връзка със спирането на ОУП-а на община Царево изпрати градоначалникът Георги Лапчев до три министерства - МОСВ, МРР и МИП...