Голяма изненада за доайена на поетите
Какво поднесе Симеон Владов на Георги Константинов
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Какво поднесе Симеон Владов на Георги Константинов
Ето какво каза в "Панорама"
Георги Константинов, който тази седмица черпи за ЧРД, работи върху новата си стихосбирка и навръх празниците. Тя вероятно ще се казва "Неделен човек"....
Георги Константинов очаква поредна премиера - "Хермес" скоро ще пусне втората част на неговата книга със спомени "Човек за споделяне". В нея известния...