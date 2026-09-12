Всичко за Георги Кадурин

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Жив US класик в Народния

Жив US класик в Народния

Бойко Илиев се разминава за малко със световния драматург в Ню Йорк Георги Кадурин и Емануела Шкодрева са съпрузи в "Манхатън, 2-ро авеню" на Нийл Са...

12 април | 19:05
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Кадурин лее червено в "199"

Кадурин лее червено в "199"

Георги Кадурин и Иван Юруков мощно леят боя довечера и на 24 юли в театър "199". Те са атрактивен дует в "Червено" - постановката на Владлен Александр...

04 юли | 21:05
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