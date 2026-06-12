Георги Градев каза кой трябва да поеме БФС: Единственият начин нещата да тръгнат
Конгресът на централата на 15 март в София
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Конгресът на централата на 15 март в София
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Едва ли има футболен шеф в България, който да не изтръпва от споменаването на името Георги Градев. Приказката, че шило в торба не стои, напълно важи...
София. Шефовете на ЦСКА отговориха на клубната страница на Георги Градев, който сериозно захапа "червените" и ежедневно вади документи, с които атакув...