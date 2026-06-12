Всичко за Георги Градев

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Шилото Градев ядоса и Лозана

Шилото Градев ядоса и Лозана

Едва ли има футболен шеф в България, който да не изтръпва от споменаването на името Георги Градев. Приказката, че шило в торба не стои, напълно важи...

11 февруари | 21:30
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