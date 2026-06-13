Изгоря кола пред къщата на футболиста Карчо
Кола лумна в пламъци в симитлийското село Крупник в понеделник през нощта. Сигнал за огнения инцидент е подаден към 02:15 часа в РС ПБЗН – Благоевград...
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Кола лумна в пламъци в симитлийското село Крупник в понеделник през нощта. Сигнал за огнения инцидент е подаден към 02:15 часа в РС ПБЗН – Благоевград...