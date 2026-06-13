Ергин и Вукадинова спечелиха слаломите за купа "Пиба"
Младите ни таланти в ските Георги Ергин (Юлен - на снимката) и Ева Вукадинова (Боровец) спечелиха слаломите до 14 г за купа "Пиба" в Боровец. Ергин фи...
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Младите ни таланти в ските Георги Ергин (Юлен - на снимката) и Ева Вукадинова (Боровец) спечелиха слаломите до 14 г за купа "Пиба" в Боровец. Ергин фи...