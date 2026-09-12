Нов трус в Дарик. Още уволнени. Причината
Спряха две предавания
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Спряха две предавания
Прощаването с Бастиян Швайнщайгер по време на контролата на Германия с Финландия (2:0) бе много трогателно и запомнящо се, коментира за "Стандарт нюз"...
Известният български футболист от близкото минало Георги Донков е получил покана за ВИП ложите на приятелския мач Германия - Финландия, който ще се иг...
"Лудогорец" напълно заслужено отново е в Шампионската лига, коментира за "Стандарт" известният български национал, шампион с "Левски", играл в "Ботев"...
Впечатляваща победа в Германия постигна тимът на „Ройтлинген" треньор на който е бившия български национал Георги Донков (вдясно на снимката). В първи...
Донков и бившия немски национал и настоящ спортен директор на "Ройтлинген" Маурицио Гаудиньо ликуват след победата над "Карлсруе"