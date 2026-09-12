Патриотизъм по виенска мода
Георги Даскалов, ekipnews.com В центъра на Виена, близо до двореца "Белведере", има огромен мемориал на Червената армия, увенчан с 20-метрова статуя...
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Даскалов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Георги Даскалов, ekipnews.com В центъра на Виена, близо до двореца "Белведере", има огромен мемориал на Червената армия, увенчан с 20-метрова статуя...
Георги Даскалов, ekipnews.com Барак Обама направи обиколка в Европа 8 месеца преди да напусне Белия дом. Акцентът на медиите беше върху агитацията...
Георги Даскалов, ekipnews.com Преди години се разболях сериозно. Имах на идея какво е, затова отидох в специализирана болница. Оттам ми казаха, че им...