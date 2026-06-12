Италианецът, блъснат от Георги Атанасов, е починал
Възрастният италианец, който бе блъснат от депутата от БСП Георги Анастасов, е починал този уикенд в "Пирогов". Това съобщиха от лечебното заведение з...
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Възрастният италианец, който бе блъснат от депутата от БСП Георги Анастасов, е починал този уикенд в "Пирогов". Това съобщиха от лечебното заведение з...
Червен депутат блъсна пешеходец в центъра на София в сряда по обед. Народният представител от БСП Георги Анастасов е ударил с кола 79-годишен италиане...