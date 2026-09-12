Пече се рекордна сделка в родния футбол
Преговорите продължават
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Преговорите продължават
Четирима мъже се барикадираха в апартамент в белгийския град Гент днес сутринта, като държаха най-малко един заложник, съобщиха световните агенции. Ма...
Кърджали и белгийския град сключват договор в 600-годишна сграда Проф. дин Николай Овчаров След като съм разгледал замъците в прекрасния фламандски...
Каменни стражи бранят "града на сливането на реките" Март 2014 г. е изключително напрегнат за мен. За две седмици пътувам на четири пъти в чужбина в...
Брюксел. 17-годишен българин е предизвикал катастрофа в белгийския град Гент, при която са били ранени осем деца. Двама от пострадалите са в тежко с...