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Катедрали красят Гент

Катедрали красят Гент

Кърджали и белгийския град сключват договор в 600-годишна сграда Проф. дин Николай Овчаров След като съм разгледал замъците в прекрасния фламандски...

14 юни | 5:30
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