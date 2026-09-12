Шах! Венелин Петков и Гена Трайкова отново заедно
Венелин беше директор на „Новини и актуални предавания", а Гена техен главен редактор и неговата дясна ръка в бТВ
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Венелин беше директор на „Новини и актуални предавания", а Гена техен главен редактор и неговата дясна ръка в бТВ
Бившата шефка на новините в Би Ти Ви учи на ум и разум хора с различна сексуална ориентация
Следва примера на бившия си Венелин Петков
Бившата новинарка на bTV все още не може да си намери работа
Стана ясно за кого са работили с Гена Трайкова в телевизията
Твърди се, че телевизионерката още не може да прежали Венелин Петков
Вече бившата шефка на новините е получила солидни компенсации за уволнението си
Впечатлен съм от професионализма на Веселина Петракиева и Искра Владимирова, каза Антон Хекимян
Това става след освобождаването на Венелин Петков.
От едно листче двамата направили 7-часова емисия София. "Стигнахме до такава хармония, че се разбирахме само с поглед. Когато започнаха въздушните уд...
Венелин Петков и Гена Трайкова обявиха началото на новите "бТВ Документите"